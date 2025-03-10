Плательщики туристического налога с несколькими объектами размещения могут выбрать одуу ИФНС для отчетности

Для подачи деклараций по турналогу установлен упрощенный порядок, если объекты размещения находятся в одном муниципальном образовании.

Владельцы нескольких средств размещения, расположенных на территории одного муниципального образования, могут выбрать налоговый орган для подачи деклараций по туристическому налогу.

Плательщик обязан направлять декларацию в инспекцию по месту нахождения объекта размещения. Однако если он состоит на учете в нескольких налоговых органах из-за наличия разных объектов в пределах одного муниципального образования (вкл. Москву, Санкт-Петербург, Севастополь или федеральную территорию «Сириус»), разрешается выбрать одну инспекцию для отчетности. Для этого необходимо направить уведомление о выборе в налоговые органы — не позднее чем за 30 дней до срока подачи декларации.

Уведомление подается однократно и действует до тех пор, пока у налогоплательщика не выбывает объект размещения, по которому был выбран налоговый орган. В этом случае процедуру потребуется пройти заново.

Как следует из письма Минфина от 21.02.2025 № 03-05-04-06/17121, текущие нормы НК требуют уточнений. Ведомство поддержало инициативу ФНС о временном применении упрощенного порядка до внесения изменений в Налоговый кодекс. Это позволит плательщикам уже сейчас использовать право выбора налогового органа при наличии нескольких объектов размещения.

Отдельно отмечено, что постановка на учет в налоговых органах происходит автоматически — на основе данных из ЕГРН и других источников.