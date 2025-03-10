Упрощенцы могут не платить НДС за услуги общепита при соблюдении условий по НК. Важен прошлый год

Компании на УСН освобождаются от уплаты НДС, если их доходы за предыдущий налоговый период не превысили 60 млн рублей. При этом услуги общепита, оказываемые через рестораны, кафе, столовые или в формате выездного обслуживания не облагаются НДС. Для этого организация должна соблюсти условия, действующие в календарном году, предшествующем применению льготы.

Таким образом, организация, применяющая с 01.01.2025 УСН и не имеющая оснований для освобождения от обязанностей плательщика, связанных с исчислением и уплатой НДС, вправе в отношении оказываемых услуг общественного питания применять освобождение от обложения налогом на добавленную стоимость, предусмотренное НК.

Разъяснения по этому вопросу даны в письме Минфина от 31.10.2024 № 03-07-11/106721.