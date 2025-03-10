Минфин уточнил основы компенсации судебных расходов на госпошлину

Суды вправе освободить гражданина от уплаты государственной пошлины или снизить ее размер с учетом его имущественного положения. Расходы на пошлину компенсируются проигравшей стороной по итогам процесса.

Физические лица, обращающиеся в суд, могут возместить расходы на уплату государственной пошлины, если судебное решение будет вынесено в их пользу. Обязанность по компенсации возлагается на сторону, проигравшую в споре. Это предусмотрено нормами ГПК и АПК.

Судебные расходы включают не только издержки, связанные с рассмотрением дела, но и госпошлину. Ее размер зависит от категории спора и инстанции. При этом суды вправе уменьшить сумму пошлины, предоставить отсрочку или освободить от ее уплаты, если финансовое положение заявителя не позволяет произвести платеж.

В письме Минфина от 25.10.2024 № 03-04-05/103663 подчеркивается, что госпошлина — это конституционная обязанность, имеющая публично-правовой характер. Ее уплата направлена на компенсацию расходов бюджета на содержание судебной системы и регулирование нагрузки на суды. При этом механизм возмещения пошлины через взыскание с проигравшей стороны остается ключевым элементом процессуального законодательства.