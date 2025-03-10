ФНС разъяснила сроки получения требований после отмены квитанций о приеме

С 5 февраля 2025 года налоговые органы перестали принимать электронные квитанции о получении требований, однако операторы ЭДО продолжают ссылаться на действующий приказ. В ФНС пояснили, как считать дату получения документов.

В чате ФНС в Телеграм в ответ на вопрос пользователя налоговики указали, что в случае направления налоговым органом налогоплательщику документа в электронной форме по ТКС через оператора ЭДО, датой его получения считается 6-й день со дня направления такого документа, указанного в подтверждении даты отправки.

В случае направления квитанции о приеме электронного документа налогоплательщиком ранее или позднее истечения шестидневного срока, документ будет считаться полученным им по истечении данного шестидневного срока, а не с даты, указанной в квитанции.

Пример Если требование пришло 10 марта, то считаться полученным будет 18 марта (шесть рабочих дней, начиная со следующего дня после поступления требования), даже если вы подтвердите получение требования квитанцией, отправив ее 13 или 20 марта.

Ранее мы писали, что ответ на налоговое требование надо дать через 11 рабочих дней после его получения.