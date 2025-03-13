Подтверждать полномочия B2B могут не только доверенности

В целом полномочия представителей компаний регламентирует соглашение сторон и нормы ГК РФ.

На VII Всероссийской бухгалтерской конференции «БухВесна-2025» Антон Митюков — менеджер продукта и один из ведущих экспертов «Такском», специалист по МЧД, активный участник вебинаров и конференций в области МЧД, эксперт Ассоциации «РОСЭУ» — рассказал про подтверждение полномочий B2B. Подключайтесь к онлайн-трансляции конференции!

Оно регламентируется соглашением сторон и нормами гражданского законодательства (ст. 160, 183 ГК).

Подтверждение полномочий обычно необходимо при использовании сервисов электронного документооборота, на электронных торгах, заключении договоров и при внутрикорпоративном взаимодействии.

Способами подтверждения полномочий могут быть МЧД 003, 002, бумажная доверенность. А также: