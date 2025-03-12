Электронная подача данных в военкоматы: как это работает на текущий момент

С 01.11.2024 все документы, направляемые в военкоматы, де-юре можно подавать лично, заказным письмом или в электронной форме через портал Госуслуг и реестр воинского учета.
Для граждан доступна подача заявлений через чат-бота на Госуслугах с использованием простой электронной подписи, формируемой на портале. Организации смогут направлять документы только с усиленной ЭЦП. Однако сервисы электронной подачи на Госуслугах пока не запущены.
Чтобы подготовиться к ЭДО с военкоматами, организациям необходимо:
создать личный кабинет на Госуслугах;
назначить ответственного за воинский учет сотрудника (только штатного);
оформить ему усиленную ЭЦП и машиночитаемую доверенность;
а также подать заявку на электронный документооборот.
Документы заполняются по шаблону, подписываются УКЭП и направляются в военкомат. Это, в частности, удобно делать в 1С:ЗУП.
Соглашение на ЭДО заключается только с федеральным реестром, а не с каждым военкоматом отдельно.
Ответственным за воинский учет может быть только сотрудник в штате: при учете до 500 граждан — можно по совместительству, свыше 500 — на отдельной должности. Работа по гражданско-правовому договору или с самозанятыми специалистами не допускается.
Об изменениях и правилах воинского учета в 2025 году подробно здесь.
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