Кабмин заблокирует продажу фальсифицированных и просроченных лекарств

Продавцы не смогут выдать чек и закрыть покупку лекарства, если у него истек срок годности или товар уже вывели из оборота.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства от 3 марта 2025 года №257, согласно которому до 1 июня 2025 года наладят информационное взаимодействие системы маркировки с кассовыми аппаратами фармацевтических компаний.

Механизм, который исключит продажу просрочки и фальсификата среди лекарств, начнет действовать с 1 июня 2025 года. Систему мониторинга движения лекарственных препаратов подключат к кассам аптек и других компаний, которые могут продавать лекарства.

«Работники фармацевтической организации перед запуском продаж того или иного препарата будут проверять в системе мониторинга его коды идентификации и глобальный идентификационный номер, что также позволит не допускать реализации фальсифицированных лекарств», — сказано на сайте кабмина.

Если продавец попытается продать товар с истекшим сроком годности или то, что уже вывели из оборота, то чек не выйдет, продажу автоматически заблокируют в режиме реального времени.