Самозапрет на кредиты оформили уже 5 млн человек

Чаще всего за самозапретом обращаются жители Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга.

За 10 дней самозапрет на оформление кредитов установили 5 млн раз. Это можно сделать с 1 марта 2025 года на портале Госуслуги.

«Запретить выдачу кредитов и займов в банках и микрофинансовых организациях можно полностью либо частично. Можно ограничить только дистанционное оформление договоров в МФО. Около 90% заявителей выбирают полный запрет», — сказано в телеграм-канале Минцифры.

Чаще всего самозапрет ставят в Москве (951 тыс.), Санкт-Петербурге (388 тыс.), в Московской области (307 тыс.) и Краснодарском крае (185 тыс.).

У тех, кто установил самозапрет, в кредитной истории будет специальная отметка о дате начала действия ограничений. С этого момента банки и МФО не смогут одобрять заявки. Снять ограничение можно в любой момент на портале Госуслуги.

Недавно мы писали, что некоторые клиенты хотели воспользоваться временным лагом между установкой самозапрета и одобрением заявки, чтобы не платить кредит.