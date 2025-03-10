Банки

Самозапрет на кредиты спровоцировал потребительский экстремизм

Клиенты банков начали злоупотреблять своими правами и подают заявки на кредиты после установки самозапрета.

Банки и микрофинансовые организации начали сталкиваться с ситуациями, когда клиенты после установки самозапрета обращаются за кредитом. Основная цель таких действий — получить деньги и на законных основаниях их не возвращать.

Самозапрет на кредит можно установить с 1 марта 2025 года. В компании Eqvanta заметили, что доля заявок от клиентов с самозапретом в первый день составила 0,7%, во второй — 0,9%, а в третий — 1,5%. Об этом пишут «Ведомости».

Управляющий директор СФО «Лайм-займ» Олеся Киселева рассказала, что некоторые клиенты пытаются использовать временной лаг между появлением отметки в кредитной истории и одобрением заявки на кредит, а потом они откажутся возвращать долг.

В основном такой схемой пользуются склонные к мошенничеству люди, которые обладают «высокой финансовой грамотностью».

Дмитрий Махлин
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Комментарии

7
  • natalisa51

    красавы. Еще жалуемся на мошенников. Получается если дать волю большенство населения не откажутся от соблазна кинуть кого -то. очень хороший закон. Отсканировать потенциальных аферистов и закрыть им право на кредиты ннавсегда.

    • Блудный сын

      Закрыть на основании чего? Тут даже вполне ни какого умысла может и нет, лишь интерес проверить - правда ли это схема работает в реальности.

  • VadimBA

    Клиенты банков начали злоупотреблять своими правами и подают заявки на кредиты после установки самозапрета.

    Моральные уроды...

    • Arhimed0
      Главный бухгалтер

      Никакие они не уроды! Если банки поголовные жулики, то почему бы другому жулику тот самый банк немножко не обмануть?

      Вы размеры сопоставьте какого уровня те жулики, и эти!

      • VadimBA

        Если банки поголовные жулики, то почему бы другому жулику тот самый банк немножко не обмануть?

        Пожалуйста, озвучьте названия банков, которых считаете жуликами?

        • Arhimed0
          Главный бухгалтер

          а фамилия моя слишком известная, чтобы я её называл (с)

          А по-вашему в банках всё-всё-всё по честному ведётся?

      • В
        Главный бухгалтер

        Все правильно "стадо" идет за "элитой". Что транслируют верха, то и воспроизводится внизу