Самозапрет на кредиты спровоцировал потребительский экстремизм

Банки и микрофинансовые организации начали сталкиваться с ситуациями, когда клиенты после установки самозапрета обращаются за кредитом. Основная цель таких действий — получить деньги и на законных основаниях их не возвращать.

Самозапрет на кредит можно установить с 1 марта 2025 года. В компании Eqvanta заметили, что доля заявок от клиентов с самозапретом в первый день составила 0,7%, во второй — 0,9%, а в третий — 1,5%. Об этом пишут «Ведомости».

Управляющий директор СФО «Лайм-займ» Олеся Киселева рассказала, что некоторые клиенты пытаются использовать временной лаг между появлением отметки в кредитной истории и одобрением заявки на кредит, а потом они откажутся возвращать долг.

В основном такой схемой пользуются склонные к мошенничеству люди, которые обладают «высокой финансовой грамотностью».