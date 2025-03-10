Самозапрет на кредиты спровоцировал потребительский экстремизм

Банки и микрофинансовые организации начали сталкиваться с ситуациями, когда клиенты после установки самозапрета обращаются за кредитом. Основная цель таких действий — получить деньги и на законных основаниях их не возвращать.
Самозапрет на кредит можно установить с 1 марта 2025 года. В компании Eqvanta заметили, что доля заявок от клиентов с самозапретом в первый день составила 0,7%, во второй — 0,9%, а в третий — 1,5%. Об этом пишут «Ведомости».
Управляющий директор СФО «Лайм-займ» Олеся Киселева рассказала, что некоторые клиенты пытаются использовать временной лаг между появлением отметки в кредитной истории и одобрением заявки на кредит, а потом они откажутся возвращать долг.
В основном такой схемой пользуются склонные к мошенничеству люди, которые обладают «высокой финансовой грамотностью».
Комментарии7
красавы. Еще жалуемся на мошенников. Получается если дать волю большенство населения не откажутся от соблазна кинуть кого -то. очень хороший закон. Отсканировать потенциальных аферистов и закрыть им право на кредиты ннавсегда.
Закрыть на основании чего? Тут даже вполне ни какого умысла может и нет, лишь интерес проверить - правда ли это схема работает в реальности.
Моральные уроды...
Никакие они не уроды! Если банки поголовные жулики, то почему бы другому жулику тот самый банк немножко не обмануть?
Вы размеры сопоставьте какого уровня те жулики, и эти!
Пожалуйста, озвучьте названия банков, которых считаете жуликами?
а фамилия моя слишком известная, чтобы я её называл (с)
А по-вашему в банках всё-всё-всё по честному ведётся?
Все правильно "стадо" идет за "элитой". Что транслируют верха, то и воспроизводится внизу