🍷 В придорожных кафе предложили запретить алкоголь

Кафе на федеральных и региональных трассах зачастую торгуют алкоголем без лицензии, а доля ДТП с участием пьяных водителей вблизи таких заведений составила 37%.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов предложил по всей России запретить продавать алкогольные напитки в придорожных кафе на федеральных и региональных трассах.

Депутаты Заксобрания Забайкальского края поддержали эту идею, пишет ТАСС.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в 2023 году в Забайкалье произошло 149 ДТП по вине пьяных водителей, в них погибли 54 человека. Причем доля происшествий с выпившими водителями вблизи кафе составила 37%.

В ходе проверок выяснилось, что большинство придорожных кафе продают алкоголь без лицензии и разрешительных документов. В регионе изъяли 1,2 тыс. литров продукции, которой торговали нелегально.