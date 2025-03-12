Минфин: нет НДФЛ и страховых взносов с выплат белорусским предпринимателям

Физические лица из Республики Беларусь, зарегистрированные как ИП и выполняющие работы дистанционно в РБ, освобождены от налоговых обязательств в РФ.

Граждане Беларуси, зарегистрированные как индивидуальные предприниматели и работающие по гражданско-правовым договорам дистанционно на территории своей страны, не обязаны уплачивать в России НДФЛ и страховые взносы.

Такая позиция изложена в письме Минфина от 14.01.2025 № 03-04-05/1656. Подчеркивается, что статус иностранного ИП определяется исключительно российским законодательством, а не нормами других государств.

Согласно статье 209 НК, доходы нерезидентов, полученные от источников за пределами России, не облагаются НДФЛ. Это касается и вознаграждений за услуги, оказанные белорусскими ИП, если их деятельность вне территории РФ. Аналогичные правила действуют для страховых взносов: выплаты в пользу иностранцев, выполняющих работы за рубежом, исключаются из объекта обложения.

Статус ИП, полученный по законодательству Беларуси, не признается в РФ. Это означает, что такие лица не подпадают под требования российского налогового и страхового законодательства.

Соглашение между РФ и Беларусью от 2006 года предусматривает применение законодательства страны, где зарегистрирован работодатель, или выбор застрахованным лицом. Однако вопросы отнесения к застрахованным лицам в системе соцстрахования РФ должны решаться через Минтруд России.