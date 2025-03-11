😵 ФНС: если 3-НДФЛ в статусе «Ожидает отправки», повторно направлять не надо. А техподдержка ЛК ответила ровно наоборот

Если вы подписали и направили декларацию 3-НДФЛ, то датой направления будет считаться именно день отправки, а не дата обновления статуса в личном кабинете налогоплательщика физического лица.

Ранее мы сообщали, что ФНС предупредила о проблемах с личными кабинетами физлиц из-за наплыва пользователей на сервисе для получения налоговых вычетов по НДФЛ.

В чате ФНС плательщики пишут, что проблема не уходит даже после обновления личного кабинета. У многих с 5, 6, 7 марта декларация в статусе «Ожидает отправки».

«Просим не направлять декларацию повторно, если она находится в статусе “Ожидает отправки”, — объяснили налоговики. Причем не один раз.

Пользователь Лизачка в ответ ФНС пишет: мне техподдержка сегодня ответила с точностью наоборот: рекомендовали создать и отправить декларацию заново. Вот ее скрин из ЛК физлица:

А вы сталкивались со сложностями при отправке 3-НДФЛ в личном кабинете? Делитесь в комментариях.