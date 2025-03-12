Средняя пенсия достигла рекордного разрыва с зарплатой

Рост зарплат в разы обогнал процент увеличения пенсий за счет индексации на размер официальной инфляции. Сейчас пенсия замещает зарплату на 29% — это минимальный показатель с 2017 года.

В конце 2024 года средняя пенсия по старости составила 25 тыс. рублей, а зарплата — 86 тыс. Выплаты пенсионерам просели ниже трети от зарплаты, а это рекордный минимум с 2017 года.

В Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) видят основную причину в том, что зарплаты растут опережающими темпами из-за дефицита кадров, а пенсии только индексируют на размер официальной инфляции. По мировым стандартам коэффициент замещения зарплаты пенсией должен быть не ниже 40%, а в конце 2024 года в РФ он был 29%. Об этом пишут «Известия».

«В публичном пространстве сложилась практика сравнивать средний размер зарплат со средними пенсиями и называть результаты этого сравнения коэффициентом замещения. Тогда как это гораздо более сложный показатель, который отражает, насколько компенсируется утраченный в связи с завершением работы заработок получателя», — объяснили во ВНИИ труда.

Лидируют по коэффициентам замещения в мире Португалия (98%), Нидерланды (93%), Турция (95%). В антирейтинг вошли Литва (29%), Австралия (31–34%), Эстония (34%), Польша (32%).

Старший научный сотрудник Центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Виктор Ляшок рассказал, что с 2026 года при индексации пенсий будут учитывать не только инфляцию, но и дополнительные доходы Социального фонда, которые появились из-за высоких зарплат. Поэтому коэффициент замещения зарплат пенсией начнет расти.