Можно ли взять ежегодный оплачиваемый отпуск сразу после декрета: позиция Минтруда

Минтруд подтвердил, что можно взять ежегодный оплачиваемый отпуск сразу после декрета. И привел три ситуации.

После завершения отпуска по уходу за ребенком можно сразу уйти в ежегодный оплачиваемый и только после этого вернуться на работу.

После отпуска по беременности и родам можно уйти в ежегодный оплачиваемый, а затем оформить отпуск по уходу за ребенком.