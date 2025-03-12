Можно ли взять ежегодный оплачиваемый отпуск сразу после декрета: позиция Минтруда

Минтруд подтвердил, что можно взять ежегодный оплачиваемый отпуск сразу после декрета. И привел три ситуации.
После завершения отпуска по уходу за ребенком можно сразу уйти в ежегодный оплачиваемый и только после этого вернуться на работу.
После отпуска по беременности и родам можно уйти в ежегодный оплачиваемый, а затем оформить отпуск по уходу за ребенком.
Можно уйти в ежегодный оплачиваемый отпуск после отпуска по БиР, а затем выйти на работу. Например, если в отпуск по уходу за ребенком уходит бабушка или папа.
Во всех случаях можно использовать все дни ежегодного оплачиваемого отпуска независимо от графика отпусков в организации и стажа работы у данного нанимателя.
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