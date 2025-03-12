Маркетплейсам предложили выписывать штрафы за отсутствие маркировки платных объявлений

Если маркетплейс в поисковой выдаче не будет указывать, что это объявление оплачено, то его предлагают штрафовать на сумму до 500 тысяч рублей.

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) предложили установить для маркетплейсов штрафы, если они не маркируют платные объявления в поисковой выдаче.

Должностным лицам будет грозить штраф от 70 до 100 тыс. рублей, компаниям — от 200 до 300 тыс. За повторное нарушение наказание увеличится до 120 тыс. для должностных лиц и до 500 тыс. рублей для организаций. Об этом пишет «Коммерсант».

«Позиция АКОРТ заключается в том, что продвижение должны быть понятным и открытым для всех заинтересованных сторон», — сказал председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов.

По мнению ассоциаций, отсутствие маркировки платных объявлений ставит продавцов в неравные условия, нарушается конкуренция между карточками товаров разных селлеров.

В Wildberries и Russ считают, что идея маркировать карточки товаров станет барьером для развития малого и среднего предпринимательства, у селлеров станет меньше возможностей по продвижению.