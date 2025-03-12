💌 Подарочный сертификат сотруднику может идти с одним из двух кодов дохода

Работодатели обязаны указывать специальные коды доходов при передаче сотрудникам подарочных сертификатов. Сумма до 4 000 рублей в год не подлежит налогообложению.

Работодатели, поощряющие сотрудников подарочными сертификатами, обязаны учитывать что стоимость таких подарков включается в налоговую базу в сумме, превышающей 4 000 рублей за год.

Для корректного учета применяются:

код дохода 2720 «Стоимость имущества, полученного в порядке дарения, налоговая база, по которому определяется в соответствии с п. 6 ст. 210 НК» — если получатель налоговый резидент РФ;

код дохода 2721 «Стоимость имущества, полученного в порядке дарения (за исключением имущества, полученного в порядке дарения, налоговая база по которому определяется в соответствии с п. 6 ст. 201 НК)» — если получатель нерезидент или подарены ценные бумаги.

В письме от 06.03.2025 № БС-4-11/2480@ ФНС отметила, что оформление подарков компания фиксируют ведомостью. Это подтверждает необходимость строгого разделения кодов в зависимости от статуса получателя и типа имущества.