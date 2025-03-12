✈ Производителей беспилотников могут освободить от НДС

Сейчас льготы по НДС распространяются только на беспилотники тяжелее 30 кг. Это собираются изменить и распространить нулевую ставку на БПЛА массой от 0,15 кг.

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина предложила освободить от НДС производителей беспилотников и комплектующих для них.

В Налоговый кодекс внесут изменения, по которым нулевая ставка НДС будет действовать при продаже беспилотных гражданских воздушных судов массой от 0,15 до 30 кг, а также двигателей, запасных частей и других комплектующих. Сейчас эта льгота действует только для беспилотников тяжелее 30 кг, пишет «Парламентская газета».

БПЛА можно применять в различных областях экономики. Например, в сельском хозяйстве, где с помощью этих устройств можно вести мониторинг и инвентаризацию угодий, создавать электронные карты полей. Кроме того, беспилотники можно использовать для поиска пропавших людей, контроля за линиями нефте- и газопроводов, ЛЭП и за строительными площадками.