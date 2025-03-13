Нулевой НДС для отелей-упрощенцев автоматический, если нет права на освобождение от НДС

Гостиницы на УСН, перешедшие на уплату НДС с 2025 года, сохраняют право на нулевую ставку при предоставлении мест для проживания. Включение питания и других услуг в единую цену не повлияет на льготу.

С 1 января 2025 года организации на УСН, оказывающие услуги временного проживания в гостиницах, стали плательщиками НДС. Однако для них сохранилась возможность применения нулевой ставки НДС при оказании услуг по предоставлению мест в гостиницах и других средствах размещения.

Льгота распространяется и на сопутствующие услуги, включенные в единую стоимость проживания, включая питание. При этом использование динамического ценообразования или акций не лишает организации права на нулевую ставку, если начальная цена номера установлена одинаковой для всех клиентов.

В письме Минфина от 23.12.2024 № 03-07-11/130057 уточняется, что возмещение НДС из бюджета в этом случае происходит в общем порядке. Организации могут подать заявление на возврат или зачет излишне уплаченных сумм налога, если налоговые вычеты превысят начисленный НДС.

Для применения льготной ставки НДС 0% необходимо отсутствие оснований для освобождения от НДС по статье 145 НК. Если организация не воспользуется правом на пониженные ставки 5% или 7%, услуги временного проживания автоматически попадут под нулевую ставку.