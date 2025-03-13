Если в ЕНП-уведомлении вы не выделяли отдельно НДФЛ с районных коэффициентов, надо сдать уточненки

Дело в том, что РК теперь выделены в самостоятельную налоговую базу с применением отдельной двухступенчатой шкалы НДФЛ.
Если в сданных в 2025 году уведомлениях НДФЛ, исчисленный с РК, не отражен по отдельному КБК, необходимо представить новое уведомление с указанием двух обязанностей:
НДФЛ, исчисленного с доходов без учета РК и процентных надбавок, по соответствующим КБК;
НДФЛ, исчисленного с РК и процентных надбавок, по соответствующим отдельным КБК.
Такое разъяснение дает региональное УФНС.
КБК для НДФЛ смотрите здесь.
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