Банки перестанут завышать ставки по ипотеке до 100%

С 1 апреля 2025 года завершится мораторий, связанный с полной стоимостью кредитов. Банки будут наказывать за превышение ПСК более чем на треть от среднерыночных значений.

Центробанк обратил внимание на то, что в конце 2024 года банки искусственно замедляли выдачу ипотеки. Например, к льготной программе прибавляли дополнительную часть ссуды по завышенным ставкам, вплоть до 100%. Кредитные организации пообещали регулятору больше так не делать с 1 апреля 2025 года.

Такие манипуляции возможны, когда клиенты обращаются за комбинированной ипотекой, при которой часть суммы выдают по льготной госпрограмме, а остаток — на рыночных условиях. Руководитель службы по защите прав потребителей регулятора Михаил Мамута считает, что в комбинированной ипотеке нет нарушений, однако банки должны лучше информировать клиентов об условиях таких займов. Об этом пишут Известия.

С 2022 года полная стоимость кредита не может более чем на треть превышать среднерыночные значения. Банки не должны превышать уровень, который установил ЦБ по среднерыночным значениям для ипотеки. Однако на это требование сейчас действует мораторий до 31 марта 2025 года, его ввели из-за повышения ключевой ставки.

Это значит, что с 1 апреля банкам, которые завышали ставки по кредитам более чем на треть, придется снизить полную стоимость кредита (ПСК).

Сейчас средняя стоимость квартиры составляет 20 млн рублей. Максимальная сумма семейной ипотеки может покрыть только 12 млн для жителей Москвы и Санкт-Петербурга, а для других регионов — 6 млн. Средний уровень полной стоимости жилищных кредитов составляет 29-30%, при отсутствии моратория банки должны предлагать ставки не выше 40%.

Однако если клиент берет 12 млн рублей по льготной ипотеке, а потом еще 12 млн — по рыночной, то ставку последней завышают до 100%, а общая средняя ставка будет около 53%. Это уже станет нарушением после окончания моратория.