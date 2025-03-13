Как правильно работать на УСН в 2025 году? Смотрите видео!

Разберитесь во всех изменениях в работе предпринимателей на упрощенной системе налогообложения, чтобы избежать ошибок в работе и правильно заполнить декларацию по УСН за 2024 год.

Правила работы УСН существенно изменились с 2025 года в связи с налоговой реформой. При этом налоговые органы пристально следят за предпринимателями на УСН, а впереди стоит важная задача — сдача декларации по УСН за 2024 год.

В этом видео мы разберем все аспекты: от основных изменений в УСН и декларации и до того, как работать с НДС для налогоплательщиков на УСН и правильно заполнять декларацию по НДС.

Мы затронем следующие темы:

УСН – изменения 2025 года. Правила признания доходов и расходов. КУДиР. Как правильно совмещать УСН и НДС и не переплатить налог. Декларация по УСН за 2024 год: изменения. НДС на УСН: правила работы, счет-фактуры, книги покупок и продаж. Декларация по НДС.

Спикер — Елена Шедис, основатель бухгалтерского агентства Елены Шедис, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса.