Как правильно работать на УСН в 2025 году? Смотрите видео!

Правила работы УСН существенно изменились с 2025 года в связи с налоговой реформой. При этом налоговые органы пристально следят за предпринимателями на УСН, а впереди стоит важная задача — сдача декларации по УСН за 2024 год.
В этом видео мы разберем все аспекты: от основных изменений в УСН и декларации и до того, как работать с НДС для налогоплательщиков на УСН и правильно заполнять декларацию по НДС.
Мы затронем следующие темы:
УСН – изменения 2025 года.
Правила признания доходов и расходов. КУДиР.
Как правильно совмещать УСН и НДС и не переплатить налог.
Декларация по УСН за 2024 год: изменения.
НДС на УСН: правила работы, счет-фактуры, книги покупок и продаж.
Декларация по НДС.
Спикер — Елена Шедис, основатель бухгалтерского агентства Елены Шедис, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса.
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