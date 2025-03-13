Военкоматы переходят на цифру: как данные граждан будут собирать из федеральных систем

Единый реестр воинского учета создан в рамках реализации закона № 53-ФЗ и постановления Правительства от 19.04.2024 № 506. Его система автоматически собирает данные о военнообязанных гражданах напрямую из федеральных реестров, включая ЗАГС, ФНС, СФР, ГАИ (ГИБДД), Минздрав и Минсельхоз.
Основное предназначение реестра — автоматизация постановки и снятия с учета, а также актуализация сведений о гражданах. Уведомления о любых изменениях в учетном статусе направляются в личный кабинет на портале Госуслуг.
После тестирования системы возможно упрощение обязанностей работодателей по представлению данных в военкоматы, однако пока порядок взаимодействия остается прежним.
Уже с конца октября 2024 реестр повесток начал работу в трех регионах. Граждане могут проверить информацию о выписанных повестках через личный кабинет Госуслуг. После полного запуска системы станет доступно оформление отдельного личного кабинета в реестре или получение выписок через МФЦ.
При этом удаление аккаунта на Госуслугах не освобождает от получения повесток, а лишь усложняет доступ к информации.
Для работодателей реестр откроет возможность электронного документооборота с военкоматами. Организации обязаны направлять в военкоматы форму № 18, приказ об организации воинского учета и план, даже если в штате нет военнообязанных.
Штрафы за непредставление документов для учета составляют от 40 000 до 50 000 рублей для должностных лиц.
Об изменениях и правилах воинского учета в 2025 году подробно здесь.
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