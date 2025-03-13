На УСН доходы от маркетплейсов надо учитывать на дату отчета

Если вы не хотите спорить с ФНС, принимать доходы на УСН надо на дату отчета агента.

Такой совет в ходе VII Всероссийской бухгалтерской конференции «БухВесна-2025» дала Елена Шедис – основатель бухгалтерского агентства Елены Шедис, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса.

ФНС считает, что учитывать доходы селлерам надо именно так. Минфин же четких разъяснений не дает.

Кстати, в 1С в документе отчета комиссионера также надо указывать дату отчета агента, которая и будет датой получения дохода.

При АУСН учет доходов у селлеров идет по дате поступления денег на счет, отметила эксперт.

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