На УСН доходы от маркетплейсов надо учитывать на дату отчета

Такой совет в ходе VII Всероссийской бухгалтерской конференции «БухВесна-2025» дала Елена Шедис – основатель бухгалтерского агентства Елены Шедис, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса.
ФНС считает, что учитывать доходы селлерам надо именно так. Минфин же четких разъяснений не дает.
Кстати, в 1С в документе отчета комиссионера также надо указывать дату отчета агента, которая и будет датой получения дохода.
При АУСН учет доходов у селлеров идет по дате поступления денег на счет, отметила эксперт.
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