Можно ли не выдавать копию карточки Т-2?

Отказ нанимателя в выдаче сотруднику копии карточки Т-2 (если сотрудник подал такое заявление) неправомерен.

Так заявил Роструд в ответах на вопросы на портале «Онлайнинспекция.рф».

По мнению ведомства, наниматель обязан выдать копию карточки Т-2 в случае поступления от сотрудника письменной просьбы. Это следует из положений части 1 статьи 62 ТК РФ, где сказано, что при поступлении заявления сотрудника наниматель должен выдать ему копии связанной с работой документации. При этом срок предоставления запрошенных документов не должен превышать 3 дней.