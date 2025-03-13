Можно ли не выдавать копию карточки Т-2?

Так заявил Роструд в ответах на вопросы на портале «Онлайнинспекция.рф».
По мнению ведомства, наниматель обязан выдать копию карточки Т-2 в случае поступления от сотрудника письменной просьбы. Это следует из положений части 1 статьи 62 ТК РФ, где сказано, что при поступлении заявления сотрудника наниматель должен выдать ему копии связанной с работой документации. При этом срок предоставления запрошенных документов не должен превышать 3 дней.
Комментарии1
При этом ведение самой карточки Т-2 не обязательно!
Но её копию работодатель, по мнению Рос-туда (куда, блин?) обязан выдавать!