Если на УСН доход свыше 60 млн, НДС может не быть, если нет деятельности

Ситуация: у компании на УСН деятельности в 2025 году нет. Но в середине года она планирует продать здание за 100 млн рублей. В этом случае доход сразу превысит 60 млн рублей, но НДС компания все равно сразу платить не будет.
Дело в том, что НДС начнется только со следующего месяца после превышения лимита.
Но после продажи здания деятельности не будет, то есть не будет облагаемых НДС операций.
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