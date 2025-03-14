Если на УСН доход свыше 60 млн, НДС может не быть, если нет деятельности

Согласно НК, если в 2024 году доход менее 60 млн рублей, значит с начала 2025 года компания на УСН не платит НДС. Но в течение 2025 года НДС может появиться, если доход за 2025 год превысит 60 млн.

Ситуация: у компании на УСН деятельности в 2025 году нет. Но в середине года она планирует продать здание за 100 млн рублей. В этом случае доход сразу превысит 60 млн рублей, но НДС компания все равно сразу платить не будет.

Дело в том, что НДС начнется только со следующего месяца после превышения лимита.

Но после продажи здания деятельности не будет, то есть не будет облагаемых НДС операций.