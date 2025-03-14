Налоговая начнет пристально следить за расчетами самозанятых

В Счетной палате положительно оценивают эксперимент с самозанятыми, однако предлагают усилить контроль за расчетами, поскольку не все плательщики передают сведения о доходах.

Счетная палата предложила кабмину изменить условия специального режима налога на профессиональный доход. В частности, у ФНС появятся полномочия по отслеживанию расчетов самозанятых.

Аудиторы Счетной палаты провели оценку режима НПД и решили, что он в целом «благоприятен» для самозанятых, а также выполняет задачу по легализации деятельности. Однако там считают, что существующих инструментов контроля недостаточной. Об этом пишут «Ведомости».

Например, в ходе проверок выявили, что часть самозанятых не передавали информацию о своих расчетах. Начало расти число тех, кто аннулировал доходы. Вместе с этим проявилась тенденция к увеличению задолженности по НПД.

На 1 января 2025 года число самозанятых достигло 12,17 млн человек. За 2024 год казна получила почти 95 млрд рублей НПД, а в 2025 год ФНС ожидает поступления в размере 117 млрд.