Число заявок на регистрацию отечественного ПО выросло на 13%

В 2024 году российские разработчики программного обеспечения подали в Роспатент больше 40 тыс. заявок на регистрацию софта и баз данных. Это на 13% больше показателя 2023 года.

В топ-10 регионов по числу поданных заявок вошли: Москва (12 тыс.), Санкт-Петербург (6 тыс.), Московская область (1,6 тыс.), Краснодарский край (1,2 тыс.).

«С января по декабрь 2021 года на регистрацию программ для ЭВМ было подано 22 тыс. 27 заявок, в 2022 году — 26 тыс. 474 (20%), в 2023 — 29 тыс. 944 (13%), а по итогам 2024 — 33 тыс. 44 заявки (10,4%)», — сказали в Роспатенте.

Также там добавили, что число заявок на регистрацию IT-разработок неуклонно растет.

Недавно мы писали, что почти половина россиян не заметила разницы после перехода на российское ПО.