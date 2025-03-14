На Госуслугах предлагают блокировать аккаунты при смене пароля и номера телефона

Если пользователь захотел одновременно изменить хотя бы два параметра идентификации, то его аккаунт заблокируют. Чтобы его вернуть, придется идти в МФЦ.

«Народный фронт» в пакете предложений к совещанию у президента подготовил идею автоматически блокировать аккаунты на портале Госуслуги при одновременной смене хотя бы двух параметров идентификации, например, номера телефона и пароля.

Доступ заблокируют временно, вернуть его будет можно только при личном визите в МФЦ. По мнению общественной организации, это позволит лучше защитить россиян от мошенников. Об этом пишут «Известия».

Инициатива может войти в законопроект о борьбе с мошенничеством в интернет, который готовится ко второму чтению в Госдуме. В проекте около 30 мер по защите от кибермошенничества, все они будут проходить дополнительное обсуждение.