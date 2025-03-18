ЦБ сформулировал требования к сайтам микрофинансовых организаций

Принадлежность домена к российской национальной зоне не гарантирует статус официального сайта для МФО. Ключевым критерием будет наличие прав на доменное имя.

Официальным считается сайт, содержащий информацию о деятельности МФО и имеющий электронный адрес с доменным именем, права на которое принадлежат организации. ЦБ подчеркнул, что микрофинансовые компании вправе иметь несколько сайтов, но только соответствующие указанным критериям могут использоваться для размещения обязательной информации, включая копии правил предоставления микрозаймов.

В письме ЦБ от 26.02.2025 № 44-11/1423 уточняется, что требования к сайтам МФО основываются на положениях базовых стандартов, обязательных для всех участников рынка. Размещение правил микрозаймов должно происходить на ресурсах, доменное имя которых входит в российскую национальную зону и принадлежит компании. При этом отсутствие четкого определения «официального сайта» в федеральном законодательстве временно компенсируется разъяснениями регулятора.

Отдельно отмечается, что даже при наличии домена в российской зоне сайт не считается официальным, если на нем отсутствует информация о деятельности МФО. Регулятор также подтвердил обязанность организаций соблюдать нормативные акты при администрировании своих онлайн-ресурсов.