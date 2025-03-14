❌ Росреестр опроверг введение нового налога на хозпостройки

Недавно в ряде СМИ появились сообщения о том, что с 1 марта 2025 года в России якобы ввели обязательный налог на отдельные капитальные строения, расположенные на территории дачных участков (дома, бани, гаражи и т. д.).

В частности, отмечалось, что объекты с капитальным фундаментом необходимо зарегистрировать в Росреестре, иначе ФНС сама назначит налог и штраф за уклонение от декларирования.

Росреестр заявил, что данные сообщения не соответствуют действительности.

И разъяснил, что с 1 марта 2025 года вступили в силу два федеральных закона:

от 08.08.2024 № 307-ФЗ с изменениями в Земельный кодекс и закон «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд…». Он определяет, что такое освоение земельных участков, которые расположены в границах населенных пунктов, садовых и огородных участков, и устанавливает сроки, когда нужно приступить к их использованию — 3 года. После контролеры могут выявить, что участок не используется. Признаки, по которым будет установлено, используется участок или нет, утвердит Правительство РФ.

от 26.12.2024 № 487-ФЗ ввел принцип «построил – оформи», по которому эксплуатировать построенные здания и сооружения можно будет только после возникновения прав на них. Также определено, что при строительстве или реконструкции гаражей и хозпостроек на участках ИЖС, личного подсобного хозяйства, садоводства подготавливать проектную документацию не нужно.

Данные федеральные законы не предусматривают введение новых налогов в отношении объектов капстроительства, новых методов их исчисления, а также новых видов ответственности либо штрафов за неиспользование земельных участков.

Порядок налогообложения хозпостроек был установлен Налоговым кодексом ранее и действует без изменений. Соответствующие разъяснения ранее давала ФНС.

Росреестр также отметил, что чаще всего вместе с жилым домом граждане регистрируют права на капитальные гаражи, бани и иные подобные постройки. Разборные теплицы, беседки и навесы, уличные душевые кабины и туалеты, а также другие сооружения подобного назначения можно ставить на своем участке без постановки на кадастровый учет и регистрации прав на них.

И нужно обращать внимание на вид разрешенного использования участка. На садовом участке размещать капитальные вспомогательные постройки, прочно связанные с землей, можно. А на огородном — нет.