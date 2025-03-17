Суд взыскал с компании переплату по больничному из-за отсутствия отметки об инвалидности

Сотрудник с III группой инвалидности находился на непрерывном больничном 7 месяцев. Организация направила в СФР реестр с его листками нетрудоспособности, но не отметила статус инвалида. Фонд, обнаружив, что работник входит в реестр получателей соцпомощи, потребовал компенсации излишне начисленных средств.
Суды поддержали СФР, сославшись на нормы законодательства: пособие по больничному для инвалидов выплачивается не более 5 месяцев в год. Код «45» в графе «Условия исчисления» должен проставлять работодатель. Отсутствие отметки привело к завышению выплат, и ответственность за это лежит на компании.
Аргумент организации о том, что фонд обязан самостоятельно проверять документы, суды отклонили. Контроль СФР не снимает со страхователя обязанности предоставлять достоверные сведения. Так отмечено в постановлении 3-го ААС от 25.02.2025 по делу № А33-33739/2023.
Подробнее о том, как оформлять пособия, расскажем на онлайн-курсе «Кадровый учет: документы, воинский учет, 1С». Вы научитесь принимать и увольнять сотрудников, работать с бумажной и электронной документацией. Сейчас вы можете купить курс со скидкой 78% за 4 200 рублей вместо
18 990 рублей.
Начать дискуссию