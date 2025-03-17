С 2025 года при миграции бизнеса перейти на низкую ставку УСН не получится

В течение 3 лет сохраняется прежняя ставка налога по УСН, если ИП или компания меняют адрес на регион, где действует пониженная ставка налога.

Это правило введено с 2025 года. Оно действует на правоотношения, возникшие после 31 декабря 2024 года.

Об этом напоминает Минфин в письмах от 26.11.2024 № 03-11-11/118075, от 28.11.2024 № 03-11-11/119216.

При изменении места жительства ИП в 2024 году следует руководствоваться нормами НК в редакции, действующей до 31 декабря 2024 года.

То есть при смене адреса до 31.12.2024 ИП будет применять ставку по новому адресу, даже если она меньше прежней.

Аналогичные разъяснения Минфин давал в письмах от 17.12.2024 № 03-11-11/127238, от 04.12.2024 № 03-11-06/2/122457.

Что еще изменится по УСН с 2025 года мы разбирали тут.