С 2025 года при миграции бизнеса перейти на низкую ставку УСН не получится

Это правило введено с 2025 года. Оно действует на правоотношения, возникшие после 31 декабря 2024 года.
Об этом напоминает Минфин в письмах от 26.11.2024 № 03-11-11/118075, от 28.11.2024 № 03-11-11/119216.
При изменении места жительства ИП в 2024 году следует руководствоваться нормами НК в редакции, действующей до 31 декабря 2024 года.
То есть при смене адреса до 31.12.2024 ИП будет применять ставку по новому адресу, даже если она меньше прежней.
Аналогичные разъяснения Минфин давал в письмах от 17.12.2024 № 03-11-11/127238, от 04.12.2024 № 03-11-06/2/122457.
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