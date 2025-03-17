Недостоверные данные в ЕГРЮЛ грозят исключением компаний и санкциями для руководства

Юридическое лицо может оказаться в зоне риска из-за недостоверных данных в ЕГРЮЛ. Последствия для компаний и их руководителей включают исключение из реестра и ограничения на управление бизнесом.

Среди основных ошибок — некорректные сведения об адресе, руководителе и учредителях. Если такие записи остаются в реестре дольше полугода, организация рискует быть исключенной из ЕГРЮЛ.

Руководители компаний с недостоверной информацией могут быть оштрафованы на сумму от 5 до 10 тыс. рублей или дисквалифицированы на срок до трех лет. Кроме того, им запрещается участвовать в управлении другими организациями в течение этого периода. За умышленную фальсификацию данных предусмотрена уголовная ответственность.

УФНС подчеркивает — чтобы минимизировать риски, руководителям необходимо регулярно проверять данные о своих компаниях через сервисы ФНС. При обнаружении ошибок в ЕГРЮЛ нужно оперативно вносить корректировки.