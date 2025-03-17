ФНС разобрала, как правильно применять пониженные ставки НДС

Компании и предприниматели, выбравшие пониженные ставки НДС 5% или 7%, обязаны применять их последовательно в течение 12 налоговых периодов (три года). Срок начинается с подачи первой декларации с указанными ставками. Досрочный переход на 20% в этот период невозможен.

Досрочное прекращение льготного режима допускается, если налогоплательщик на УСН автоматически освобождается от НДС. Это происходит при годовом доходе ниже 60 млн рублей либо превышении лимита в 450 млн рублей.

Пример 1 Плательщик на УСН с начала 2025 года применял ставку 5%, а с декабря стал исчислять налог по ставке 7%, так как превысил пороговое значение доходов (250 млн рублей), и продолжил применять ее в 2026 году. Однако из-за снижения выручки с 2027 года он снова начал применять 5%. В такой ситуации считается, что срок применения специальных налоговых ставок не прерывался.

Пример 2 Плательщик на УСН с начала 2025 года применял ставку 5%, а с 2026 года освобожден от исчисления НДС. Если в 2026 году он утратит право на освобождение, то со следующего месяца он может выбрать как общую (20%), так и специальную (5%) ставку НДС. Выбранная им ставка должна применяться ко всем операциям, которые облагаются данным налогом (не освобождены от НДС). Недопустимо применение разных ставок в зависимости от того, кто приобретает соответствующие товары, работы или услуги.

Таким образом, как поясняет ФНС, смена ставок между 5% и 7% не прерывает трехлетний срок, тогда как освобождение от НДС обнуляет отсчет.