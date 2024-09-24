Правительство переводит подготовку нормативных актов и законопроектов в цифровой формат

Зампредседателя Правительства Дмитрий Григоренко в ходе заседания комиссии по законопроектной деятельности сообщил о поэтапном переводе процедуры подготовки нормативных актов и законопроектов в цифровой формат.

До конца 2024 года планируется развернуть систему в пяти федеральных органах исполнительной власти: Минэкономразвития, Минэнерго, Минфине, Минприроды и Минюсте.

С 2025 года она будет внедряться в законопроектную деятельность всех федеральных министерств и ведомств под руководством кабмина.

ГИС «Нормотворчество» предназначена для совместной работы над проектами федеральных законов и нормативно-правовых актов в режиме онлайн. Это исключает необходимость пересылки документов и обеспечивает доступ к актуальной версии и статусу подготовки.

Кроме того, система автоматизирует технические функции — такие как формирование таблиц разногласий и проведение совещаний. В нее также внедрены общие стандарты и шаблоны документов, что позволяет ведомствам сосредоточиться на содержании, не отвлекаясь на правки с точки зрения технического и юридического оформления актов.

Система обеспечивает единый маршрут прохождения документа, что гарантирует прослеживаемость и контроль сроков подготовки проектов федеральных законов, постановлений, распоряжений, приказов и других правовых актов на всех этапах их разработки и согласования.

Отмечено, что внедрение ГИС «Нормотворчество» не предусматривает нормативного сокращения сроков подготовки документов. Но предполагается, что система позволит сократить количество ошибок при подготовке актов и законодательных инициатив, а также существенно повлияет на фактические сроки их разработки и повысит качество документов.

В частности, в системе предусмотрено применение искусственного интеллекта. В перспективе технология будет использоваться для автоматизации исправления юридико-технических ошибок, автоматической проверки комплектности документов и их полноты.

«Мы создаем единое цифровое пространство, где министерства и ведомства смогут коллективно работать над правовыми документами в режиме реального времени. Таким образом, процедура подготовки будет на 100% прозрачна. Это новый этап в повышении качества законопроектной деятельности. Система позволяет контролировать весь процесс разработки документа в онлайне и оперативно вносить необходимые изменения. В данный момент она в тестовом режиме запускается в пяти министерствах, будем внедрять систему поэтапно», – сказал Григоренко.

ГИС «Нормотворчество» уже более года в пилотном режиме применяет Минэкономразвития. Оно является оператором системы, отвечает за ее развитие и ввод в эксплуатацию.

На сегодня с использованием системы подготовлено более 100 проектов актов.

Ранее мы сообщали, что для работы над законопроектами запустят государственную информационную систему.