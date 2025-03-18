🙅 ФНС: в НДФЛ с больничного не нужно выделять районный коэффициент

Районный коэффициент (РК) в составе отпускных облагается по одной шкале НДФЛ, а РК в составе больничных — по другой.

Нужно ли выделять РК из оплаты больничного для целей НДФЛ? Такой вопрос задали в telegram-чате ФНС.

Не нужно, ответили налоговики.

Дело в том, что отдельная база по РК (п. 6.2 статьи 210 НК) действует для доходов в виде оплаты труда. А оплата больничных не является частью оплаты труда, так как это пособие.

Поэтому п. 6.2 ст. 210 НК не распространяется на пособия по временной нетрудоспособности.

Напомним, ранее ФНС в письме от 28.01.2025 № БС-4-11/739@ поясняла, что часть выплаты по среднему, приходящаяся на суммы районных коэффициентов и надбавок, относится к налоговой базе, облагаемой по двухступенчатой шкале НДФЛ. Речь, в частности, идет про отпускные.

Кстати, это выделение РК из состава отпускных ради отражения НДФЛ с него на отдельных КБК могут отменить. Бухгалтеры просят внести поправки в НК. Минфин обещал подумать над этим.