🙅 ФНС: в НДФЛ с больничного не нужно выделять районный коэффициент

Нужно ли выделять РК из оплаты больничного для целей НДФЛ? Такой вопрос задали в telegram-чате ФНС.
Не нужно, ответили налоговики.
Дело в том, что отдельная база по РК (п. 6.2 статьи 210 НК) действует для доходов в виде оплаты труда. А оплата больничных не является частью оплаты труда, так как это пособие.
Поэтому п. 6.2 ст. 210 НК не распространяется на пособия по временной нетрудоспособности.
Напомним, ранее ФНС в письме от 28.01.2025 № БС-4-11/739@ поясняла, что часть выплаты по среднему, приходящаяся на суммы районных коэффициентов и надбавок, относится к налоговой базе, облагаемой по двухступенчатой шкале НДФЛ. Речь, в частности, идет про отпускные.
Кстати, это выделение РК из состава отпускных ради отражения НДФЛ с него на отдельных КБК могут отменить. Бухгалтеры просят внести поправки в НК. Минфин обещал подумать над этим.
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Комментарии1
Коллеги, что вы думаете по этому поводу?
С отпускных высчитываем кусочек РК, с больничных не высчитываем?
А с выходного пособия надо высчитывать?