Отдельные ставки НДФЛ для РК внутри среднего заработка могут отменить

С 2025 года для районных коэффициентов действуют отдельные ставки НДФЛ и КБК, даже если этот РК является составной частью начисления по-среднему. Бухгалтеры просят оставить средний заработок в покое. Минфин над этим подумает.

Что случилось

Минфин готовит проект очередных масштабных поправок в НК. Текст проекта пока не готов, есть только уведомление о его разработке.

Но в ходе общественного обсуждения будущего проекта поступили предложения, одно из которых касается НДФЛ с районных коэффициентов.

Что изменилось с 2025

С 2025 года районные коэффициенты и северные надбавки выделены в отдельную налоговую базу с отельными ставками НДФЛ. Если по зарплате шкала НДФЛ — пятиступенчатая: 13%, 15%, 18%, 20%, 22%, то по РК шкала налога — двухступенчатая: 13% и 15%.

Речь идет о тех РК, которые выплачивают работающим:

в районах Крайнего Севера;

в приравненных к районам Крайнего Севера местностях;

в других местностях (районах) с неблагоприятными (особыми) климатическими условиями;

в других местностях (районах) с неблагоприятными (особыми) экологическими условиями.

Под эту норму подпадают не только РК на Крайнем Севере, но и, например, уральские коэффициенты (об этом — в письме Минфина от 22.10.2024 № 03-04-06/102543), РК на Байконуре (письмо Минфина от 29.10.2024 № 03-04-09/105865).

Все налоговые базы и ставки НДФЛ в 2025 году — здесь.

Ставки НДФЛ и КБК для районных коэффициентов смотрите в нашей таблице.

Норма НК Доход Ставка НДФЛ КБК пункт 1.2 статьи 224 НК; пункт 6.2 статьи 210 НК до 5 млн рублей 13% 18210102210011000110 свыше 5 млн рублей 15% 18210102230011000110

Кстати, несмотря на то, что ставка НДФЛ по РК другая, и налоговая база — не основная, к такому доходу все равно можно применять стандартные, социальные и имущественные вычеты по НДФЛ. Такое разъяснение Минфин давал в письмах от 05.11.2024 № 03-04-05/108771, от 22.11.2024 № 03-04-06/117379.

РК в составе СДЗ

Если с коэффициентом, который начисляют на оклад сотрудников, бухгалтерам все было понятно, то с РК, который находится внутри начисления, в начале года ясности не было.

РК не начисляются на средний заработок, а участвуют в его расчете — входят в рассчитанный средний дневной заработок (СДЗ).

Вопрос прояснила ФНС письмом от 28.01.2025 № БС-4-11/739@. В нем говорится, что часть выплаты по среднему, приходящаяся на суммы районных коэффициентов и надбавок, относится к налоговой базе, облагаемой по двухступенчатой шкале НДФЛ.

В частности, РК «вшит» в выплаты по-среднему в таких случаях:

основные и дополнительные отпуска;

командировки;

простои;

диспансеризация;

перерыв на кормление;

выходные пособия при увольнении;

больничные.

Таким образом, считать НДФЛ по ставкам 13% и 15% с лимитом 5 млн рублей надо не только по РК, начисленному сверх зарплаты, но и по РК, который находится «внутри» отпускных, больничных и т. д.

Это усложняет работу бухгалтера.

Что могут изменить

Такой подход к определению налоговой базы по РК в составе среднего заработка предложили изменить.

Для целей НДФЛ не следует из рассчитанного среднего заработка выделять РК для обложения по отдельной шкале. Такое предложение поступило при обсуждении будущего проекта будущих поправок в НК.

Сейчас для каждого работника нужно настраивать параллельный расчет двух средних заработков — средний заработок без РК и средний заработок в части РК.

«Это прямо вступает в противоречие с постановлением Правительства № 922, где сказано, что средний заработок считается с учетом РК. Кроме того, реализация такого расчета в системах влечет колоссальные трудовые и финансовые затраты», — пишет автор предложения, специалист Росатома.

РК — это налоговая база по п. 6.2 статьи 210 НК. Предлагают дополнить этот пункт новым абзацем, по которому для двухступенчатой шкалы НДФЛ не учитывается доход в виде РК, которые находятся внутри среднего заработка.

Минфин на такое предложение ответил, что данный вопрос прорабатывается.

Таким образом, не исключено, что бухгалтерам облегчат работу и им не придется делить отпускные и больничные на две части, чтобы отразить НДФЛ с каждой части на отдельных КБК.

Но полного освобождения от НДФЛ доходов в виде РК не будет, предупреждает Минфин.

Дело в том, что при публикации своего предложения, автор допустил опечатку и вместо п. 6.2 ст. 210 НК указал п. 6.2 ст. 217 НК. А статья 217 НК — это перечень необлагаемых доходов.

На полное освобождение Минфин не согласен (но бухгалтеры этого и не просят), а вот по поводу отмены отдельной шкалы для РК внутри среднего заработка ведомство подумает.

Будет ли такая поправка в НК в итоге включена в проект, время покажет.