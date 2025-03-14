Отдельные ставки НДФЛ для РК внутри среднего заработка могут отменить

Что случилось
Минфин готовит проект очередных масштабных поправок в НК. Текст проекта пока не готов, есть только уведомление о его разработке.
Но в ходе общественного обсуждения будущего проекта поступили предложения, одно из которых касается НДФЛ с районных коэффициентов.
Что изменилось с 2025
С 2025 года районные коэффициенты и северные надбавки выделены в отдельную налоговую базу с отельными ставками НДФЛ. Если по зарплате шкала НДФЛ — пятиступенчатая: 13%, 15%, 18%, 20%, 22%, то по РК шкала налога — двухступенчатая: 13% и 15%.
Речь идет о тех РК, которые выплачивают работающим:
в районах Крайнего Севера;
в приравненных к районам Крайнего Севера местностях;
в других местностях (районах) с неблагоприятными (особыми) климатическими условиями;
в других местностях (районах) с неблагоприятными (особыми) экологическими условиями.
Под эту норму подпадают не только РК на Крайнем Севере, но и, например, уральские коэффициенты (об этом — в письме Минфина от 22.10.2024 № 03-04-06/102543), РК на Байконуре (письмо Минфина от 29.10.2024 № 03-04-09/105865).
Все налоговые базы и ставки НДФЛ в 2025 году — здесь.
Ставки НДФЛ и КБК для районных коэффициентов смотрите в нашей таблице.
Норма НК
Доход
Ставка НДФЛ
КБК
до 5 млн рублей
13%
18210102210011000110
свыше 5 млн рублей
15%
18210102230011000110
Кстати, несмотря на то, что ставка НДФЛ по РК другая, и налоговая база — не основная, к такому доходу все равно можно применять стандартные, социальные и имущественные вычеты по НДФЛ. Такое разъяснение Минфин давал в письмах от 05.11.2024 № 03-04-05/108771, от 22.11.2024 № 03-04-06/117379.
РК в составе СДЗ
Если с коэффициентом, который начисляют на оклад сотрудников, бухгалтерам все было понятно, то с РК, который находится внутри начисления, в начале года ясности не было.
РК не начисляются на средний заработок, а участвуют в его расчете — входят в рассчитанный средний дневной заработок (СДЗ).
Вопрос прояснила ФНС письмом от 28.01.2025 № БС-4-11/739@. В нем говорится, что часть выплаты по среднему, приходящаяся на суммы районных коэффициентов и надбавок, относится к налоговой базе, облагаемой по двухступенчатой шкале НДФЛ.
В частности, РК «вшит» в выплаты по-среднему в таких случаях:
основные и дополнительные отпуска;
командировки;
простои;
диспансеризация;
перерыв на кормление;
выходные пособия при увольнении;
больничные.
Таким образом, считать НДФЛ по ставкам 13% и 15% с лимитом 5 млн рублей надо не только по РК, начисленному сверх зарплаты, но и по РК, который находится «внутри» отпускных, больничных и т. д.
Это усложняет работу бухгалтера.
Что могут изменить
Такой подход к определению налоговой базы по РК в составе среднего заработка предложили изменить.
Для целей НДФЛ не следует из рассчитанного среднего заработка выделять РК для обложения по отдельной шкале. Такое предложение поступило при обсуждении будущего проекта будущих поправок в НК.
Сейчас для каждого работника нужно настраивать параллельный расчет двух средних заработков — средний заработок без РК и средний заработок в части РК.
«Это прямо вступает в противоречие с постановлением Правительства № 922, где сказано, что средний заработок считается с учетом РК. Кроме того, реализация такого расчета в системах влечет колоссальные трудовые и финансовые затраты», — пишет автор предложения, специалист Росатома.
РК — это налоговая база по п. 6.2 статьи 210 НК. Предлагают дополнить этот пункт новым абзацем, по которому для двухступенчатой шкалы НДФЛ не учитывается доход в виде РК, которые находятся внутри среднего заработка.
Минфин на такое предложение ответил, что данный вопрос прорабатывается.
Таким образом, не исключено, что бухгалтерам облегчат работу и им не придется делить отпускные и больничные на две части, чтобы отразить НДФЛ с каждой части на отдельных КБК.
Но полного освобождения от НДФЛ доходов в виде РК не будет, предупреждает Минфин.
Дело в том, что при публикации своего предложения, автор допустил опечатку и вместо п. 6.2 ст. 210 НК указал п. 6.2 ст. 217 НК. А статья 217 НК — это перечень необлагаемых доходов.
На полное освобождение Минфин не согласен (но бухгалтеры этого и не просят), а вот по поводу отмены отдельной шкалы для РК внутри среднего заработка ведомство подумает.
Будет ли такая поправка в НК в итоге включена в проект, время покажет.
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