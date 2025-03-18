Предоплата на ЕСХН тоже идет в лимит дохода для НДС-льготы: пример

При доходе до 60 млн рублей на ЕСХН можно не платить НДС. Как только доход превысил эту сумму, право на льготу по НДС утрачивается. Причем безвозвратно.

Разъяснение дает Минфин в письме от 03.02.2025 № 03-07-07/8952.

Условия освобождения от НДС на ЕСХН:

Для компаний и ИП, созданных в текущем году – нет условий (освобождение можно оформлять).

Для уже работающего бизнеса – доходы по ЕСХН за прошлый год (без учета НДС) менее 60 млн рублей.

Для реализации права на освобождение от НДС надо сдать уведомление установленной формы (КНД 1150105).

Какие бланки уведомлений применяются для НДС-освобождения в разных ситуациях – смотрите в нашей таблице тут.

Если освобождение уже оформлено, но в текущем году доход превысил 60 млн рублей, право на льготу утрачивается. И заново оформить ее не получится.

В лимит 60 млн включаются все доходы по кассовому методу. Авансы покупателей – не исключение. Они тоже идут в доходы и учитываются для НДС-лимита.

Пример

Компания на ЕСХН к ноябрю 2024 года получила 55 млн рублей за отгруженный товар. В конце ноября на счет поступает предоплата 8 млн за товар, который будет отгружен в 2025 году.

Доход в ноябре 2024 = 63 млн рублей, то есть лимит превышен в ноябре.

Значит с 01.11.2024 у компании уже нет освобождения от НДС.