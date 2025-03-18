Налоговики предостерегли от незаконных схем снижения НДС и покупки «бумажного НДС»

С приближением сроков подачи налоговых деклараций по НДС ведомство делает акцент на достоверности представляемых данных.

В интернете и мессенджерах участились предложения о «проверенных методах оптимизации» налога, включая готовые цепочки контрагентов и гарантии отсутствия претензий со стороны контролирующих органов.

Речь о схемах, при которых компании получают документы для формального уменьшения суммы НДС без реального проведения хозяйственных операций. Такие действия, известные как «бумажный НДС», квалифицируются как незаконные.

УФНС напоминает, что подобные действия влекут не только налоговые санкции, но и уголовную ответственность.