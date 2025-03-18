👌 Минфин рассказал, почему повышение госпошлин это полезно

Реформа государственной пошлины, запущенная в 2024 году, сместила акцент с «выгодности» судебных разбирательств на компенсацию бюджетных расходов.

По мнению Минфина, прежние тарифы госпошлины утратили экономический смысл, не компенсируя расходы бюджета на содержание судебной системы. Это привело к дисбалансу: обращение в суд стало для сторон выгоднее, чем досудебное урегулирование.

В письме от 21.02.2025 № 03-05-06-03/16845 Минфин напоминает, что повышение пошлины не затронуло действующие льготы по ней для граждан и организаций.

Кроме того, истец, выигравший дело, может взыскать судебные расходы с ответчика — это право закреплено в ГПК и АПК.

Отмечено, что суды вправе снизить размер пошлины, отсрочить ее уплату или освободить от сбора граждан с тяжелым финансовым положением. При этом Минфин напомнил, что оценка работы судебных органов не входит в его компетенцию.

В связи с этим нельзя не отметить, что 14.02.2025 КС РФ принял к рассмотрению запрос группы депутатов Госдумы от фракции КПРФ о проверке конституционности повышения госпошлин за обращение в суд. Соответствующая информация размещена на сайте КС.

Ранее мы писали, что высокие пошлины отбили у бизнеса желание обращаться в суд.