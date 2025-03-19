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НДФЛ

Доля в ООО дороже 50 млн рублей облагается НДФЛ при любом сроке владения

Если доля в уставном капитале организации принадлежала учредителю более 5 лет, то при ее продаже у него не будет НДФЛ. Но это правило не касается долей, которые продают дороже 50 млн рублей.

Налоговая база по НДФЛ будет равно превышению стоимости доли над 50 млн рублей.

Об этом сообщает Минфин в письме от 13.12.2024 № 03-04-05/125818.

Норма НК про доли дороже 50 млн рублей действует с 01.01.2025 и она применяется, в том числе, по сделкам, заключенным до 01.01.2025.

Например, договор на продажу доли с большим сроком владения за 60 млн руб. заключен в 2024 году, а оплата по нему поступила в 2025 году. В этом случае доход в размере 10 млн рублей облагается НДФЛ.

Доход можно уменьшить на имущественный вычет в размере 250 тыс. рублей.

Аналогичное разъяснение – в письме Минфина от 18.09.2024 № 03-04-05/89251.

Что еще изменилось в правилах расчета НДФЛ при продаже доли в ООО, мы разбирали тут.

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