Доля в ООО дороже 50 млн рублей облагается НДФЛ при любом сроке владения

Налоговая база по НДФЛ будет равно превышению стоимости доли над 50 млн рублей.
Об этом сообщает Минфин в письме от 13.12.2024 № 03-04-05/125818.
Норма НК про доли дороже 50 млн рублей действует с 01.01.2025 и она применяется, в том числе, по сделкам, заключенным до 01.01.2025.
Например, договор на продажу доли с большим сроком владения за 60 млн руб. заключен в 2024 году, а оплата по нему поступила в 2025 году. В этом случае доход в размере 10 млн рублей облагается НДФЛ.
Доход можно уменьшить на имущественный вычет в размере 250 тыс. рублей.
Аналогичное разъяснение – в письме Минфина от 18.09.2024 № 03-04-05/89251.
Что еще изменилось в правилах расчета НДФЛ при продаже доли в ООО, мы разбирали тут.
Начать дискуссию