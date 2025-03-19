Новый практический курс для бухгалтеров и кадровиков «Зарплата, кадры и воинский учет в 1С: ЗУП»

Мы записали новый курс повышения квалификации «Зарплата, кадры и воинский учет в 1С: ЗУП». Вы освоите все инструменты, которые предлагает 1С:ЗУП, сможете легко выполнять любые задачи по кадровому и воинскому учету, расчетам с сотрудниками, подготовке и сдаче отчетности по требованиям 2025 года с помощью функций ПО.

В программе нового курса повышения квалификации «Зарплата, кадры и воинский учет в 1С: ЗУП» 150 видеоуроков, практические работы, конспекты, справочный материал и много шаблонов, форм для отработки навыков.

Вы научитесь настраивать ПО и выполнять все операции по кадровому и воинскому учету, считать заработную плату, больничные и отпускные в 1С:ЗУП, формировать 6-НДФЛ в программе и делать сверки с ИФНС. После обучения вы сможете использовать новые функции программы и с легкостью решать в ней любые задачи. Все вопросы по ходу обучения вы сможете обсудить на онлайн-встречах с преподавателями или задать персональному куратору в чате.

Полученные знания вы будете отрабатывать на практике — потренируетесь в составлении договоров, оформлении пособий и внутренних нормативных актов, пошагово разберете процесс настройки и выполнения любых операций в 1С:ЗУП.

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 120 ак. часов. Ваш работодатель увидит его в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.

Сейчас вы можете записаться на первый поток и купить курс по специальной цене за 24 900 14 900 рублей.

Старт потока 1 апреля.

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