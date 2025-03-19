Федеральное имущество принесло 126 млрд: планы по доходам на 2025 год

Более 300 тысяч объектов госсобственности прошли инвентаризацию, 4 тысячи из них планируется продать, передать регионам или списать. Основная задача на 2025 год — удержать рост доходов от использования федерального имущества.

Министр финансов Антон Силуанов на расширенном заседании коллегии Федерального агентства по управлению госимуществом подвел итоги предыдущего года и обозначил приоритетные задачи ведомства на 2025 год.

По итогам инвентаризации было проанализировано свыше 300 тысяч объектов госсобственности. Около 4 тысяч из них предложено продать, передать в региональную или муниципальную собственность либо списать из-за неудовлетворительного состояния.

Планируется активизировать приватизацию активов, поступающих в казну, в том числе по судебным решениям.

Ожидается, что в текущем году реализация федерального имущества принесет не менее 100 млрд рублей.

Отдельное внимание уделяется развитию фондового рынка. В рамках задачи по удвоению его капитализации к 2030 году уже в этом году запланировано размещение акций ДОМ.РФ на сумму от 15 млрд рублей.

Среди других приоритетов — утверждение новых стратегий развития госкомпаний и перевод всех сделок по продаже госимущества в электронный формат. С 2022 года Минфин формирует перечень активов, приватизируемых без включения в отдельную программу. В 2024 году по этому механизму продали более 1 300 объектов, пополнив бюджет на 2,3 млрд рублей.

В 2025 году Росимущество получило право формировать перечни имущества стоимостью до 50 млн рублей для ускоренной продажи. «Это сократит бюрократические процедуры и увеличит темпы реализации», — отметили в ведомстве.

Об анонсировании инициативы «большой приватизации», к которой должно подключиться Росимущество, мы сообщали тут.