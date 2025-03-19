С 2025 года новые правила закупок поддерживают российских производителей. Но практики пока нет, а некоторые аспекты могут вызвать трудности даже у опытных экспертов

13 марта 2025 года состоялось заседание Комитета по управлению закупочной деятельностью Ассоциации менеджеров на тему «Последние изменения в национальном режиме в закупках по Федеральному Закону № 223-ФЗ», на котором эксперты обсудили новые правила закупок, вступившие в силу с 1 января 2025 года.

Встреча, организованная совместно с Альянсом «Лидеры Закупок», вызвала высокий интерес профессионального сообщества и объединила более 120 участников. «Клерк» стал информационным партнером мероприятия.

Вступили в силу долгожданные изменения, направленные на поддержку российских производителей товаров, а также на регулирование правил национального режима в закупках. Теперь Правительство РФ может устанавливать запреты и ограничения для иностранных товаров.

«Это обстоятельство приводит к необходимости пересмотра привычных подходов к проведению закупочных процедур. На текущий момент регулятор, Федеральная антимонопольная служба (ФАС), уже сформировала перечень типовых вопросов, поступающих от участников закупочного процесса, и начинает накапливать практический опыт применения новых норм законодательства», – отметил модератор дискуссии Виктор Симоненко, замгендиректора по развитию Росэлторг (АО «Единая электронная торговая площадка»), председатель Комитета по управлению закупочной деятельностью Ассоциации менеджеров.

Замначальника Управления ФАС Киясудин Адигюзелов объяснил, что применение нацрежима в закупках дает преимущества тем компаниям, которые произвели свои товары, работы и услуги на территории РФ или государств-членов ЕАЭС. Так, например, механизм «второй лишний» предписывает отклонять все иностранные заявки, если в тендере есть хотя бы одна подтвержденная заявка с товаром из России или ЕАЭС.

Будут различные подходы к применению нацрежима закупок в зависимости от категории заказчика, включая специфические правила для бюджетных учреждений и госкорпораций. А некоторые аспекты нового законодательства могут вызвать трудности в интерпретации даже у опытных экспертов.

«… для участников с российской продукцией предусмотрена 15%-ная скидка при оценке и сопоставлении заявок, хотя договор все равно будет заключен по первоначально предложенной победителем цене», — рассказала о новациях 223-ФЗ Джамиля Созаева, к.э.н, доцент, руководитель отдела образовательных программ Росэлторг.

Приглашенный независимый эксперт Виталий Байрашев напомнил об ужесточении с начала 2025 года административной ответственности за нарушения в закупочной деятельности.