❗ Как считать срок вручения налоговых документов по ТКС: пример от ФНС

Срок получения электронных документов, направленных налоговыми органами через телекоммуникационные каналы связи (ТКС), теперь определяется 6 рабочими днями с момента отправки.

Датой вручения требования или уведомления будет считаться 6-й рабочий день, следующий за днем, указанным в подтверждении отправки.

Это правило распространяется на все документы, используемые ФНС в рамках налогового законодательства с учетом положений НК. При этом:

течение срока, установленного законодательством о налогах и сборах, начинается на следующий день после календарной даты или наступления события (совершения действия), которым определено его начало;

срок, определенный днями, исчисляется в рабочих днях, если срок не установлен в календарных днях;

рабочим днем считается день, который не признается выходным, нерабочим праздничным и (или) нерабочим днем в соответствии с законодательством.

Следовательно, моментом, с которым связывается начало течения 6-дневного срока, является день направления документа налоговым органом налогоплательщику. При этом соответствующий шестидневный срок, по истечении которого документ считается полученным, начинает течь на следующий день со дня направления документа налоговым органом.

Пример от ФНС Плательщику 10.02.2025 налоговым органом по ТКС направлено требование о представлении документов (информации), срок исполнения которого 10 рабочих дней. Тогда: 10.02.2025 — день направления (указан в подтверждении даты отправки);

11.02.2025 — начинается течение 6-дневного срока (в рабочих днях) на получение документа;

18.02.2025 — 6-й день, дата получения документа по ТКС (с учетом исключения выходных дней);

19.02.2025 — начало течения 10-тидневного срока (в рабочих днях) для исполнения требования;

04.03.2025 — 10-й день, срок исполнения требования.

Как следует из письма ФНС от 07.03.2025 № ЕА-4-15/2526@, даже если налогоплательщик подтвердил получение документа раньше или позже шестидневного срока, юридической датой вручения остается 6-й рабочий день. Это исключает возможность изменения сроков исполнения требований на основании квитанций о приеме.

Подчеркивается, что альтернативные варианты исчисления сроков НК не предусмотрены.