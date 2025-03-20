Переход с УСН на ЕСХН требует отказа от упрощенки, но можно обойтись без уведомления

Компании и ИП, планирующие сменить УСН на ЕСХН, должны учитывать установленные законом сроки подачи уведомлений. Нарушение этого приведет к автоматической утрате права на применение УСН.

Переход на ЕСХН возможен только с начала следующего календарного года. Для этого налогоплательщикам необходимо уведомить ФНС до 31 декабря текущего года. При этом организации и ИП, уже применяющие УСН, обязаны дополнительно сообщить об отказе от этого спецрежима не позднее 15 января года перехода.

В письме ФНС от 28.02.2025 № СД-4-3/2077@ отмечено, что подп. 13 п. 3 ст. 346.12 НК прямо запрещает совмещение УСН с ЕСХН. Это означает, что компании, своевременно не отказавшиеся от упрощенки, теряют право на ее применение с момента перехода на сельхозналог.

В информационном ресурсе ФНС датой смены режима будет указано 1 января соответствующего года.

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