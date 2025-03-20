У деклараций НДС новый формат, а ошибки те же: топ-ошибок от налоговиков

С 1 квартала 2025 года кампании обязаны представлять декларации по НДС в обновленном формате. Налогоплательщикам необходимо тщательно проверять данные счетов-фактур, книг покупок и продаж, а также соблюдать контрольные соотношения.

В преддверии начала декларационной компании по НДС, УФНС напоминает о наиболее частых ошибках, выявленных в результате анализа сданных деклараций НДС. Это:

несоблюдение контрольных соотношений;

отражение в счете-фактуре сведений, отличающихся от оригинала полученного или выставленного счета-фактуры (номер и дата счета-фактуры, ИНН контрагента);

неправильное отражение кодов вида операций;

некорректное указание стоимости товаров по счету-фактуре при ее отражении в нескольких налоговых периодах, где она должна соответствовать стоимости, указанной в счете-фактуре, меняется только сумма НДС;

некорректное указание номера заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов и несоответствие данным декларации на товары при импорте;

невосстановление НДС в случае перечисления покупателем предоплаты в счет предстоящих поставок в налоговом периоде, в котором суммы налога по приобретенным товарам (работам, услугам), подлежат вычету, или в том налоговом периоде, в котором было изменение условий либо расторжение договора и возврат предоплаты;

неправильное отражение в декларации кодов видов операций при выставлении и получении исправленных/корректировочных счетов-фактур;

незаполнение или неправильное заполнение журналов учета выставленных и полученных счетов-фактур при деятельности в интересах другого лица по договорам комиссии, агентскому или транспортной экспедиции;

неправильное заполнение книг покупок, книг продаж, журналов учета счетов-фактур при одновременной деятельности в интересах другого лица на основе договоров комиссии, агентских или транспортной экспедиции и (или) в интересах самого налогоплательщика;

отражение вычетов НДС по счетам-фактурам, выставленным за пределами трех лет до окончания налогового периода декларации по НДС.

Ознакомьтесь с последними изменениями в НДС и налоге на прибыль в 2025 году, чтобы эффективно подготовиться к сдаче отчетности за первый квартал и избежать ошибок, на вебинаре ОСНО в 2025 году: изменения и важные вопросы по ключевым налогам. Он пройдет 27 марта в 11:00 мск.

Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

На вебинаре разберем:

Что проверить в учете НДС: определение места реализации для целей НДС: общие правила, особенности в рамках ЕАЭС, изменения 2025 года;

НДС при трансграничной интернет-торговле в рамках ЕАЭС;

сложные и спорные вопросы исчисления НДС: безвозмездная передача, премии, штрафы, обеспечительные платежи;

новое в составе операций, не облагаемых НДС, налоговых льготах и ставках. Налог на прибыль – 2025: дата признания доходов по работам и услугам;

изменения в составе доходов, не учитываемых для налогообложения;

кассовый метод признания отдельных доходов;

порядок налогового учета курсовых разниц по требованиям и обязательствам;

прямые и косвенные расходы: обоснование состава и порядок распределения;

изменения в налоговом стимулировании обновления основных средств, НМА и программного обеспечения;

когда и как можно отразить в декларации «опоздавшие» расходы;

старые и новые правила переноса налоговых убытков.

Спикер: Вера Сокуренко, к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России.

Ждем вас на вебинаре 27 марта в 11:00!