Для МСП и самозанятых введут кредитные каникулы: комитет ГД поддержал инициативу

Предприятия малого и среднего бизнеса, а также самозанятые смогут претендовать на кредитные каникулы сроком до шести месяцев. Соответствующий законопроект, одобренный комитетом Госдумы по финансовому рынку, позволит заемщикам временно снизить долговую нагрузку.

Согласно документу, в течение льготного периода заемщики обязаны погашать только проценты по кредиту. Основной платеж может быть перенесен.

Для микропредприятий максимальная сумма займа, по которой доступна отсрочка, составит 60 млн рублей, для малых предприятий — 400 млн, для средних — 1 млрд рублей. Самозанятые смогут воспользоваться льготой по кредитам до 10 млн рублей.

Законопроект, разработанный группой депутатов и сенаторов, не требует от заемщиков подтверждения снижения выручки или работы в конкретных отраслях.

Проценты в период каникул будут начисляться по договорной ставке, а при резком изменении ключевой ставки ЦБ — по ее размеру плюс 1 процентный пункт.

Для юрлиц, обязанных погашать кредит единым платежом, предусмотрена возможность переноса срока выплаты на полгода.

По словам авторов проекта, это снизит риски дефолтов среди МСП и самозанятых, а также уменьшит угрозы для финансовой устойчивости кредиторов. Окончательные параметры максимальных сумм займов определит Правительство РФ.

В случае принятия закон вступит в силу через 180 дней с момента опубликования.