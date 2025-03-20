❓ Сдавать ли пояснения к годовой отчетности малого предприятия за 2024 год: мнения разделились. Опрос

Малые предприятия традиционно ограничиваются сдачей бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах. Однако в преддверии сдачи отчетности за 2024 год среди бухгалтеров возникли споры — нужно ли дополнять годовую отчетность пояснениями.

Участники нашего Телеграм-канала «Красный уголок бухгалтера» поделились трактовками изменений в ФСБУ 4/2023. Большинство считает, что изменения вступают в силу, начиная с отчетности за 2025 год.

«Я тоже решила сдать по старому только баланс и ф2. Хотя на многих бух. сайтах эксперты трясут письмами Минфина, что рекомендуют с этого года сдавать с пояснениями. Но ведь в новом ПБУ четко написано, с отчетности за 25 год», — отметила Елена.

Однако Алла обратила внимание на п. 56 ФСБУ 14/2022, который требует раскрыть в пояснениях вариант перехода на новые стандарты. «Каждый главбух решает сам», — подчеркнула она.

Бухгалтеры делятся, что эксперты на бухгалтерских ресурсах рекомендуют начать применять пояснения уже сейчас, ссылаясь на письма Минфина. Однако собеседники сомневаются в обязательности таких действий до отчета 2025 года.