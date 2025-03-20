Банки обязаны разблокировать счета в течение суток при выполнении налоговых требований. Нулевого сальдо ЕНС достаточно

Блокировка счетов прекращается при выполнении условий, указанных в НК РФ. Для этого не требуется отдельного решения налоговиков, если основания для разблокировки предусмотрены не НК, а иными федеральными законами.
В письме Минфина от 03.03.2025 № 03-02-08/21493 подчеркивается, что положения статьи 76 НК распространяются также на операции с электронными денежными средствами и счетами цифрового рубля. В частности, банки и оператор платформы рубля (ЦБ) обязаны соблюдать сроки восстановления доступа к финансам после устранения нарушений.
Возобновить расходные операции по счету (счетам) банк должен не позднее одного дня, следующего за днем:
размещения в реестре решений о взыскании информации о формировании положительного или нулевого сальдо ЕНС;
получения ИФНС документов (их копий), подтверждающих факт уплаты задолженности.
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