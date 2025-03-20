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Блокировка счетов

Банки обязаны разблокировать счета в течение суток при выполнении налоговых требований. Нулевого сальдо ЕНС достаточно

Возобновление расходных транзакций кредитными организациями должно происходить не позднее следующего рабочего дня после выполнения компанией требований, включая погашение задолженности или формирование нулевого сальдо единого налогового счета.

Блокировка счетов прекращается при выполнении условий, указанных в НК РФ. Для этого не требуется отдельного решения налоговиков, если основания для разблокировки предусмотрены не НК, а иными федеральными законами.

В письме Минфина от 03.03.2025 № 03-02-08/21493 подчеркивается, что положения статьи 76 НК распространяются также на операции с электронными денежными средствами и счетами цифрового рубля. В частности, банки и оператор платформы рубля (ЦБ) обязаны соблюдать сроки восстановления доступа к финансам после устранения нарушений.

Возобновить расходные операции по счету (счетам) банк должен не позднее одного дня, следующего за днем:

  • размещения в реестре решений о взыскании информации о формировании положительного или нулевого сальдо ЕНС;

  • получения ИФНС документов (их копий), подтверждающих факт уплаты задолженности.

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